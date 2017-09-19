Diyarbekirspor 0-1 İstanbulspor

Ziraat Trükiye Kupası'nda 3. Tur'da İstanbulspor, Diyarbekirspor'u deplasmanda 90+1'de Jean Jacques'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur eşleşmesinde sahasında konuk ettiği 1’inci lig ekiplerinden İstanbulspor’a 1-0 mağlup oldu. Konuk takımı galibiyete taşıyan golü 90+1’nci dakikada Jean Jacques kaydetti.

40’ıncı dakikada Mustafa’nın sağdan ceza alanına gönderdiği topa Arda uzanarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak kale direğini yalayarak dışarı çıktı.

53’üncü dakikada ani gelişen bir İstanbulspor atağında Muhammed sağdan ceza alanına ortaladı, penaltı noktası üstünde topla buluşan Yunus Emre’nin sert vuruşunda top direkten döndü. Seken topu Diyarbekirspor savunması uzaklaştırdı. 82’nci dakikada Diyarbekirsporlu Vedat’ın uzaktan sert şutu kaleci Umut’un müdahalesine rağmen direğe çarparak dışarı çıktı.

90+1’nci dakikada İstanbulspor sol kanattan atak geliştirdi. İbrahim’in ceza alanına ortaladığı topla arka direkte buluşan Jean Jacques yerden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk ekip İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında bir üst tura çıktı. Muğlaspor 2-3 Etimesgut Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında kendi sahasında 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor ile karşılaşan Muğlaspor, kupaya penaltı atışlarında veda etti. İlgili Haberi Oku

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Özgür Ertem

DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut, Necati, Mustafa, Arda, İbrahim, Gökhan Köseoğlu, Fatih (Dk. 62 Vedat), Osman, Tugay, Gökhan Çıra (Dk. 75 Abdullah), Yakup

İSTANBULSPOR: Umut, Oğuzhan, Sabit Hakan (Dk. 65 Jean Jacques), Onur (Dk. 30 Kubilay), Şaban Yılmaz, Hamza (Dk. 75 İbrahim), Wellington Ferreria, Muhammed, Yunus Emre, Eslam, Tuncer

SARI KARTLAR: Sabit Hakan, Onur, Muhammed ve Eslam (İstanbulspor)

GOL: Dk. 90+1 Jean Jacques (İstanbulspor)