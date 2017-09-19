Cenk golü attı Gomez için konuştu!

Milliyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ son yazısında son günlerin formda ismi Cenk Tosun'a yer verdi.

İşte Serdar Sarıdağ’ın yazısı…

Hiç unutmam, Beşiktaş’ın iki sene önceki Avusturya kampıydı… Henüz Mario Gomez’e ıslak imza attırılmamıştı. Pazarlıklar kıran kırana devam ediyordu. Antrenman maçında gol atan Cenk Tosun, takım arkadaşlarına espiriyle “Mario Gomez değil kim gelirse gelsin formayı kaparım” demişti. Futbolcular arasında özellikle antrenmanlarda böylesine espiriler havada uçar, atılan kahkahalar takım olmayı daha hızlandırırdı. O sene Gomez gol kralı oldu fakat Cenk Tosun da, ikinci forvet konumunda olmasına rağmen çok başarılı bir sezon geçirmişti.Atiker Konyaspor maçından önce, adresime düşen elektronik postalarıma bakıyordum. Cenk Tosun’un, Crystal Palace ile isminin anıldığı dönemde, sosyal medya aracılığıyla tanıştığım İngiliz meslektaşım Joseph Muro’dan gelen bir posta, dikkatimi çekti. Söz konusu elektronik postada, değerli meslektaşım, Cenk Tosun’un, Porto’ya attığı golü seyrettiğini ve İngiliz kulübü, Cenk’e devre arasında yine imza attırmaya çalışırsa, bunun ilginç bir durum olacağını belirtiyordu. Ben ise yanıt olarak, böyle giderse Cenk Tosun’un, İngiltere’de çok daha büyük takımlardan teklif alabileceğini yazdım. Her ikimiz de, Cenk Tosun goller attıkça bağlantı halinde olmamız gerektiğine karar verdik.Dünkü maça baktığımızda ise, 10. dakikada kendine has bir şekilde karşılaşmanın ilk golünü atan Cenk Tosun, bu performansıyla Negredo’yu Türkiye’ye geldiğine pişman ettiriyordu. Sadece golleriyle değil, oyuna ve takıma yaptığı katkıyla, siyah – beyazlı futbolcu, resmen Türkiye’deki yabancı oyuncu kuralına meydan okuyordu. Caner’in daha havadayken hedefini bulan ortasını, usta bir vuruşla ağlara gönderen Cenk’e ne yazsak azdır.

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