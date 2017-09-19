Caner Erkin’in malvarlığına tedbir kararı

Asena Atalay'dan olaylı bir şekilde boşanan Beşiktaş'ın ve milli takımın sol beki Caner Erkin'in malvarlığına tedbir kararı konulduğu ortaya çıktı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’le eski eşi Asena Atalay’ın çocuklarının nafakası için açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Erkin’in polis huzurunda verdiği imzalı beyana göre 35 bin lira aylık net gelirinin olduğu, boşandıktan sonra Beykoz Konakları’ndaki evini boşaltıp aylık 12 bin liraya Emirgan’da Boğaz manzaralı bir evde oturduğu, Şişli ve Balıkesir’de 3 gayrimenkulü ile Porsche ve Mercedes marka 3 arabasının üzerinde ihtiyati tedbir kararının bulunduğu anlaşıldı.

AYLIK 12 BİN LİRA KİRA

İstanbul 12. Aile Mahkemesi’nde Atalay’ın eski eşi Erkin’e oğulları Çınar’ın bakımı için açtığı iştirak nafakası davasında ilginç bir gelişme yaşandı. Hâkimin isteği üzerine davalı Erkin’in mali ve sosyal durum tespit tutanağı dosyaya kondu.

Polis huzurunda Erkin’in beyanıyla tutanakta yıldız futbolcunun borç ödemeleri düşürüldükten sonra aylık net kazancının 35 bin lira olduğu belirtilirken, Emirgan’da oturduğu lüks evine aylık 12 bin lira kira ödediği kaydedildi. Ayrıca bu evde eşi ve çocuğu ile anne babasına bakmakla yükümlü olduğu belirtildi.

GAYRİMENKUL VE ARAÇLAR

Davalı Erkin’in Şişli’de ve Balıkesir Ayvalık’ta gayrimenkullerinin olduğu ve bu gayrimenkullerinin üzerinde mahkemece ihtiyati tedbir kararının bulunduğu ifade edildi. Emirgan’da kirada oturan Erkin’in 2015 model 34 A.. 21 plakalı Porsche marka aracı ile 2014 model 34 C.. 95 plakalı Mercedes otomobili ve 2015 model 34 P.. 2003 plakalı Mercedes marka araçlar üzerinde de ihtiyati tedbir kararı bulunduğu “Mali ve Sosyal Durum Tespit Tutanağı”nda açıklandı. Erkin’in imzası alınarak iki polis memurunun huzurunda tutulan tutanağın İstanbul 12. Aile Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenildi.

(Sabah)

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