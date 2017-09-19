Boluspor 3-0 Sinopspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde TFF 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında konuğu Sinopspor'u 3-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Boluspor, sahasında Sinopspor’u 3-0 mağlup etti. 14. dakikada defansın arkasına sarkarak topla buluşan Mustafa kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda topu kaleci Ertuğrul kornere çeldi. 26’da Furkan’ın pasında Te Vrede’nin vuruşunu kaleci Ertuğrul iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada sağ kanattan gelişen organize atakta ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Durak topu ağlara gönderdi: 1-0. Maçın ilk yarısı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 52’nci dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan İbrahim Bangura’nın vuruşunu kaleci Sabri çıkardı.

64’te çalımlarla Sinopspor kalesine yaklaşan Emre sol kanattan topu ceza sahası içindeki Te Vrede’ye verdi. Topu alan Te Vrede topu filelerle buluşturdu: 2-0. 71’de gelişen Sinopspor atağında Alanzinho’nun ortasında Mustafa’nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada savunmanın arkasına atılan derinlemesine pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa Durak’ın kötü şutu kalecide kaldı. 84’üncü dakikada Mustafa Durak’ın pasında müsait pozisyonda topla buluşan Mustafa Coşkun takımının 3. golünü kaydetti ve tabelayı belirledi: 3-0. Balıkesir Baltok 5-6 Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur'un en büyük sürprizine Kars 36 Spor imza attı. Bölgesel Amatör Lig takımı Kars 36 Spor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçın ardından TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'u penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. İlgili Haberi Oku

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Sezgin Çınar, Habip Tiryaki

BOLUSPOR: Sabri (Dk. 86 Cengizhan) – Furkan (Dk. 70 Mustafa Coşkun), Umut, Renato, Hakan, Burak, Mustafa Durak, İrfan, Furkan, Kutay (Dk. 55 Emre), Te Vrede

SİNOPSPOR: Ertuğrul – Muharrem, İlhan, Hakan, Celalettin (Dk. 62 Çağlayan), Tamer (Dk. 88 Selçuk), Alanzinho, Mustafa, Burak (Dk. 69 Sinan), Ahmet Maran, İbrahim Bangura

GOLLER: Dk. 31 Mustafa Durak, Dk. 64 Te Vrede, Dk. 84 Mustafa Coşkun (Boluspor)

SARI KARTLAR: Furkan, Burak (Boluspor), İlhan, Hakan (Sinopspor)