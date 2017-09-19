Bir Bülent Uygun analizi… 5 takım, 38 hafta, 82 transfer!

Sivasspor ile teknik direktörlüğe başarılı bir başlangıç yapan Bülent Uygun'un sonraki çizgisi oldukça dikkat çekici...

METİN AKTAŞOĞLU / maktasoglu@sozcu.com.tr

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon tüm hızıyla devam ederken beşinci hafta sona ermeden iki teknik adam “Benden bu kadar” dedi. İlk olarak Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul Sağlam şok bir kararla istifa ederken, ikinci istifa kararı Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’dan geldi.

Başkent ekibi ilk beş haftada yalnızca bir puan alarak ligin dibine demir atarken iç sahada alınan 4-2’lik Sivasspor mağlubiyeti büyük umutlarla sezona başlayan Osmanlıspor için ‘Fetret Devri’nin başlangıcı olacaktı. Zira basın toplantısında umut dağıtan ve taraftardan süre isteyen Bülent Uygun, bu açıklamalarından yaklaşık dört saat sonra doğru olanın istifa etmek olduğunu ifade edecek ve görevinden ayrılacaktı.

Bülent Uygun Osmanlıspor`dan istifa etti Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun görevinden istifa etti. İlgili Haberi Oku

Osmanlıspor’un Süper Lig kulüplerinin pek çoğuna nazaran sağlam bir yapısı olduğu ortada ancak bu istifanın onları nasıl etkileyeceği merak konusu. İstatistiklere göre Bülent Uygun ise alışılmış olanı yaptı! Osmanlı bunu nasıl atlatır bilinmez ama Uygun -geçmiş bakarsak- muhtemelen iş bulmakta zorlanmayacaktır.

İstatistiklere dönmekte fayda var. 2009-2014 arasında oynanan beş sezonun dördünde Bülent Uygun, dört farklı takımla sezona başlamış:

2009-2010: Sivasspor / 8 hafta / 15 transfer

2010-2011: Bucaspor / 7 hafta / 23 transfer

2012-2013: Elazığspor / 7 hafta / 20 transfer

2013-2014: Gaziantepspor / 11 hafta / 9 transfer

2017-2018: Osmanlıspor / 5 hafta / 15 transfer

Sivasspor’u 8 hafta, Bucaspor’u 7 hafta, Elazığspor’u 7 hafta, Gaziantepspor’u 11 hafta çalıştıran Uygun, sezonu açtığı takımlarla hızlıca yol ayrımına gelmiş. Transfermarkt’ın arşivine göre Uygun bu takımların hepsinin kadrosunu da büyük ölçüde yeniden yapılandırmış.

Uygun; genç ve başarılı bir teknik adam olarak zirveye çıktığı Sivasspor’la son sezonunda 15 oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Uygun daha sonra 8. haftada takımdan ayrılırken, Muhsin Ertuğral ve Mesut Bakkal, Sivasspor’u o sezon ligde tutmayı başarmıştı.

Bir sezon sonra ise Uygun’un unutulmaz Bucaspor macerasına tanıklık etmiştik. Güçlü bir yapılanma ve genç bir kadroyla adım adım Süper Lig’e gelen Bucaspor, sezon başında teknik direktörlük görevine Bülent Uygun’u getirmişti. Uygun ise 23 transferle yeni bir kadro kurmuştu. Buca ve Uygun’un yolları 7. hafta ayrılırken daha sonra Samet Aybaba ve Sait Karafırtınalar ile ligde kalmaya çalışsa da sezonu 16. sırada bitirmişti.

2012-2013 sezonunda ise Elazığspor, Bülent Uygun’un yeni durağı olmuştu. 20 transferle yine yepyeni bir takım kuran Uygun, yine yalnızca 7 hafta görevde kalmıştı. Yerine gelen Yılmaz Vural, Elazığspor’un bir sezon daha Süper Lig’e tutunmasını sağlamıştı.

2013-2014 ise Bülent Uygun’un “acaba” diye sordurduğu bir sezon olmuştu. Zira köklü bir takım olan Gaziantepspor’a yalnızca (!) 9 transfer yapan Uygun, bu dönemde ilk defa aldığı oyuncu sayısından daha fazla hafta görevde kalmıştı. 11. haftada Antep’le yollar ayrılırken Sergen Yalçın’la kırmızı-siyahlılar sezona tutunmuştu.

Bu sezon ise 15 transferle sezona giriş yapan Osmanlıspor’da Bülent Uygun dönemi yalnızca 5 hafta sürdü. Geride ise bir sürü transfer ve bir o kadar da soru işareti kaldı…

Osmanlıspor-Sivasspor: 2-4 Ligin beşinci haftasında Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Yiğidolar sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada bütün goller ilk yarıda kaydedildi. İlgili Haberi Oku