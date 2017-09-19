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Beşiktaş’tan Fenerbahçe derbisi öncesi Alvaro Negredo açıklaması

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'nun sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Atiker Konyaspor maçında parmağı çıkan Negredo'nun Fenerbahçe karşısında oynamasına engel yok.
20:3919 Eylül 2017
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Beşiktaş’tan Fenerbahçe derbisi öncesi Alvaro Negredo açıklaması

Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor’u Vodafone Park’ta 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sağ el işaret parmağında çıkık oluşan İspanyol golcü Alvaro Negredo’nun sağlık durumu ile ilgili Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı.

Siyah-beyazlıların sağlık ekibi oyuncunun Fenerbahçe maçında görev verilmesi halinde forma giymesinde bir sakınca olmadığını ifade etti. İşte kulüpten yapılan açıklama: 19 Eylül 2017 Atiba öyle bir şey yaptı ki! Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 yendiği maça kaptan olarak çıkan Atiba, 90 dakika boyunca tek bir pas hatası yapmadan maçı yüzde 100 başarıyla tamamlayarak bir rekora imza attı. İlgili Haberi Oku

“Futbol Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maç sırasında ters pozisyonda düşmeye bağlı sağ el işaret parmağında çıkık oluşan oyuncumuz Alvaro Negredo’ya soyunma odasında sağlık ekibimiz tarafında müdahale uygulanarak çıkık parmağı redükte edilmiştir (çıkık eklemin yerine oturtulması). Oyuncumuzun antrenman yapmasında ve maç oynamasında tıbbi bir sakınca yoktur.”

Beşiktaş, 23 Eylül’de Kadıköy’de Fenerbahçe’nin konuğu olacak.

Etiketler
Alvaro Negredo beşiktaş Fenerbahçe spor toto süper lig
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