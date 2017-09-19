‘Anladık bordo-mavi yakışmış (!) hocam’

Milliyet Yazarı Attila Gökçe, Beşiktaş-Konyaspor maçındaki değerlendirmesinde Şenol Güneş'in kıyafetine göndermede bulundu!

Beşiktaş’ın Konyaspor’u Vodafone Park’ta 2-0 yendiği maç sonrasında tecrübeli gazeteci ve yazar Attila Gökçe, siyah-beyazlıların futbolunu ve Şenol Güneş’i övdü! Gökçe, Milliyet’teki yazısında Beşiktaş’ın teknik patronunun bordo-mavi kıyafetine de gönderme yaptı!

Atilla Gökçe’nin yazısından bir bölüm;

“İlk yarıda topa sahip olma oranı 63'e 37 Beşiktaş ağırlıklı. Beşiktaş, hem topun, hem de maçın efendisi. Hele ki Cenk'in 10. dakikada harika Caner ortasına (buna asist demek gerekiyor) yaptığı kafa vuruşu tribünleri coşturmaya yetiyor. Vodafone Park'taki futbol maçı festivale dönüşüyor.

Pepe, Caner, Babel, Quaresma ve Cenk bu maçın parlayan oyuncuları. Yine de haksızlık etmeyelim. Pepe-Medel uyacak gibi. Negredo ve Lens de bu takıma yakışacaklar. Fenerbahçe maçı arifesinde zaman zaman gazı kesmelerini anlayabiliriz.

Bu arada kutlamalıyım… Cenk'in Porto'ya attığı golün UEFA'da haftanın en iyisi seçilmesini… Ve Şenol Hoca'nın pantolonu, gömleği ve ceketini… Anladık bordo-mavi yakışmış (!) hocam. Tebrikler.”