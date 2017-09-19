Advocaat kadroyu açıkladı! Süper Lig’den 5 isim…

Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör Dick Advocaat, Belarus ve İsveç maçlarının ön aday kadrosunu açıkladı

Hollanda Milli Takımı’nda teknik direktör Dick Advocaat, Belarus ve İsveç maçlarının ön aday kadrosunu belirledi.

Dick Advocaat, Süper Lig’den Eljero Elia, Ryan Babel, Jeremain Lens, Robin Van Persie ve Vincent Janssen’i de Hollanda Milli Takımı’nın ön aday kadrosuna aldı.

Belirlenen 35 kişilik listenin sürprizlerinden biri de Klaas Jan Huntelaar oldu. Advocaat konu hakkında, “Son birkaç hafta iyi oynadı, bu yüzden onu da takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

İŞTE HOLLANDA MİLLİ TAKIMI’NIN 35 KİŞİLİK KADROSU…