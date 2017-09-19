Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Advocaat kadroyu açıkladı! Süper Lig’den 5 isim…

Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör Dick Advocaat, Belarus ve İsveç maçlarının ön aday kadrosunu açıkladı
14:5519 Eylül 2017
0
Advocaat kadroyu açıkladı! Süper Lig’den 5 isim…

Hollanda Milli Takımı’nda teknik direktör Dick Advocaat, Belarus ve İsveç maçlarının ön aday kadrosunu belirledi.

Dick Advocaat, Süper Lig’den Eljero Elia, Ryan Babel, Jeremain Lens, Robin Van Persie ve Vincent Janssen’i de Hollanda Milli Takımı’nın ön aday kadrosuna aldı.

Belirlenen 35 kişilik listenin sürprizlerinden biri de Klaas Jan Huntelaar oldu. Advocaat konu hakkında, “Son birkaç hafta iyi oynadı, bu yüzden onu da takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

İŞTE HOLLANDA MİLLİ TAKIMI’NIN 35 KİŞİLİK KADROSU…

Etiketler
Başakşehir belarus beşiktaş Dick Advocaat Eljero Elia Fenerbahçe hollanda hollanda milli takımı isveç jeremain lens Robin van Persie ryan babel Vincent Janssen
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER