Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı’dan teknik direktör açıklaması

Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, "Açıklamalarımda hiçbir zaman mazeret sunmadım. Yenilgilerle ya da kötü gidişatlar alakalı mazeret üretmedik. Ama insanlar bu kötü gidişatın telaşına düştükleri için bazı nüansları da gözden kaçırıyorlar" dedi. Ravcı aynı zamanda teknik direktör konusunda iki gün içinde karar vereceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada sahasında Bursaspor'a yenilen Evkur Yeni Malatyaspor gözünü inegölspor ile oynayacağı kupa maçına çevirdi. Bugün yapılan idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takımın teknik sorumlusu Ali Ravcı, önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, “Kötü bir hafta yaşadık. Hafta içerisinde Bursaspor maçına iki gün kala yaşadığımız malum olayı biliyorsunuz. Elimizden geldiği kadar takımı maça motive etmeye çalıştık. Maça kötü başlamadık ama talihsiz goller yedik” dedi.

Malatyaspor`dan sert Ertuğrul Sağlam açıklaması! Yeni Malatyaspor'da Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrasında Başkan Adil Gevrek bir basın toplantısı düzenledi. İlgili Haberi Oku

Bursaspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ravcı, “Devreyi 1-0 kapatabilseydik ikinci yarı biraz daha farklı olabilirdi. O oldu bu oldu önemli değil, neticede yenildik. Gönül isterdi ki stadımızın açılış maçını güzel bir galibiyetle kapatalım. Bizim için kötü bir hafta oldu. Yeni Malatyaspor'un gerçek taraftarına bir özür borcumuz var. Biz bu kulüpte daha önceki dönemlerde de çok sıkıntılı günler yaşadık. Çok şükür hepsinin üstesinden gelmesini bildik. Yine kötü günler yaşıyoruz ama çokta kötü değil, insanlar biraz fazla kötümser bakıyor. Daha henüz ligin beşinci haftasındayız, toparlarız. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu biliyoruz. Bursaspor maçında 4-0'dan sonra belki de tamamen abandone olacak 5-6 ya da 7'yi yiyecek takım, o zor psikoloji altında 2 tane gol atmasını bildi” ifadelerini kullandı.

Ravcı, futbolun her döneminde kulüplerde sancılı dönemlerin olabildiğine dikkat çekerek, “Biz de bu sancılı süreçlerden bir tanesini yaşıyoruz. Şimdi önümüzde İnegölspor ile oynayacağımız kupa, ardından da Kardemir Karabükspor ile oynayacağımız lig maçı var. Aralıksız çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu. Teknik heyet noktasında görüşmelerin devam ettiğini belirten Ravcı, “Bugün veya yarın başkan ve yönetim kurulu bir karar verecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. İnşallah gelecek olan teknik direktörde Yeni Malatyaspor için hayırlı olur. Futbol şansıyla gelir” dedi.

‘Mazeretlerin arkasına sığınmayız’

Ravcı, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mazeretlerin arkasına sığınmayız. Bunu bizi tanıyanlar iyi bilir. Açıklamalarımda hiçbir zaman mazeret sunmadım. Yenilgilerle ya da kötü gidişatlar alakalı mazeret üretmedik. Ama insanlar bu kötü gidişatın telaşına düştükleri için bazı nüansları da gözden kaçırıyorlar. Biz lig başladı beş hafta oldu, özellikle hakem hatalarından yakınıp durduk. Maalesef Bursaspor maçında da aynısını yaşadık. Mazeret olsun diye değil, insanlar buna da dikkat etsinler diye söylüyorum. Nasıl ki biz takım olarak kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyorsa, bu da bizim öz eleştirimizdir. Hakemlerden de rica ediyoruz, onlarda kendilerine bir çeki düzen versinler. Çünkü zor bir ligde oynuyoruz. Her puanın çok değerli olduğu bir ligde mücadele ediyoruz. Çaldıkları düdüklerle bir takımın kaderini belli etmesinler.”

‘Kadro bizim kendi seçimimizdi’

Ravcı, bir gazetecinin ‘Bursaspor maçı kadrosuna nasıl karar verildi?' sorusuna, “Kadro bizim kendi seçimimizdi. İnsanların futbolda anlamadıkları şu var; hepinizin önüne bir A4 kağıdı versem, siz hangi oyuncuyu oynatıp oynatmama konusunda maçtan önce kararsız kalırsınız. Biriniz bir oyuncu, diğeriniz başka bir oyuncu oynatmaya çalışırsınız. Onun kararını çok fazla veremezsiniz. Birde elinizde hem sayı hem de kalite olarak iyi oyuncular varsa, bunun kararını teknik adam zor verir. Ama maçtan sonra maalesef herkes konuşuyor. ‘bu oyuncu niye oynadı, diğeri niye oynamadı' diye maçtan sonra yorumlar yapılıyor. İnsanların maç bittikten sonra yorum yapmaları çok basit ama önemli olan maçtan önce bunun kararını verebilmek. Çünkü 10 yaşındaki çocuğu da çağırsan maçtan sonra bütün yorumları yapar. O yüzden öyle karar verildi. Yanlış veya doğru neticede bir karar verildi” yanıtını verdi.