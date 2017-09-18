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Wayne Rooney hakim karşısına çıktı

Alkollü araç kullandığı için bugün mahkemeye çıkan Wayne Rooney'in cezası açıklandı.
13:5918 Eylül 2017
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Wayne Rooney hakim karşısına çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Wayne Rooney’e iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.

İngiliz basınındaki yer alan habere göre Rooney, kararın açıklanmasının ardından, “Aileme, Everton’lı yöneticilerime ve başkanımıza  üzgün olduğumu belirtmek isterim. Kariyerim boyunca beni takip eden ve destekleyen tüm taraftarlardan da özür dilemek istiyorum. Tabii ki mahkemenin cezasını da kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

02 Eylül 2017 Wayne Rooney`in yasak aşk kaçamağı pahalıya patladı Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yıldızı Wayne Rooney'in alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklanması olayının arkasında yasak aşk olduğu ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
alkol ceza hakim ingiltere mahkeme Wayne Rooney
Son güncelleme: 14:02 | 18.09.2017
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