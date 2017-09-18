Vodafone Park’ta tribünde kavga! Gözaltılar var
Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor’u konuk ettiği karşılaşmanın 12. dakikasında tribünde kavga çıktı. Polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı.
Beşiktaş-Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında kapalı tribünde kavga çıktı.
Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor karşısında öne geçmesinin hemen ardından yaşanan olaya özel güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.
Polis müdahalesinin ardından spor şubeye bağlı ekipler olay yerine gelerek, kavgaya karışanları gözaltına aldı.
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Son güncelleme: 21:23 | 18.09.2017