Trabzonspor´da hedefte Ersun Yanal var

Süper Lig´in 5´inci haftasında deplasmanda 2 kez öne geçtiği Medipol Başakşehir karşısında 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor´da teknik direktör Ersun Yanal, oyuna müdahale etmekte çok geç kaldığı görüşü ile hem yönetimin, hem taraftarların, hem de yerel basının tepkisini çekti.

0