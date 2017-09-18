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Trabzonspor´da hedefte Ersun Yanal var

Süper Lig´in 5´inci haftasında deplasmanda 2 kez öne geçtiği Medipol Başakşehir karşısında 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor´da teknik direktör Ersun Yanal, oyuna müdahale etmekte çok geç kaldığı görüşü ile hem yönetimin, hem taraftarların, hem de yerel basının tepkisini çekti.
13:1718 Eylül 2017
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Trabzonspor´da hedefte Ersun Yanal var

50. yılında zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo mavililerde ligde geride kalan 5 haftada 7 puan kaybı yaşanması üzerine teknik direktör Ersun Yanal´ın geleceği konuşulmaya başlandı. Medipol Başakşehir deplasmanında Burak Yılmaz´ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor´da Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, maçın ardından sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, “Geçen hafta doğru değişikliklerle kazandığımız maçı, bu hafta da doğru değişikliklerle kazanabilirdik. Olmadı. Çok önemli 2 puan bıraktık” ifadelerine yer verdi, taraftarlar ve yerel basın da puan kayıplarına Ersun Yanal´ın sebep olduğunu öne sürdüler.

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BURAK´TAN 1.25 GOL ORTALAMASI

Trabzonspor´un sezon başında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, ligde geride kalan 5 haftada 4 karşılaşmada 288 dakika süre aldı, 5 gol kaydetti. Süper Lig´de gol krallığında da iddialı konumda yer alan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, maç başına 1.25 gol ortalamasını tutturdu.

Etiketler
ersun yanal trabzonspor
Son güncelleme: 13:18 | 18.09.2017
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