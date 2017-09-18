Trabzonspor Kaptanı Burak Yılmaz’ın pazubandındaki Şenol Güneş detayı

Attığı gollerle Türkiye'ye harika bir dönüş yapan Burak Yılmaz, kaptan olarak çıktığı Medipol Başakşehir maçında taktığı pazubanttaki isimler dikkat çekti.

Medipol Başakşehir’e 2 gol birden atarak iyi formunu sürdüren yıldız santrforun kaptanlık pazubanında yazan isimler dikkat çekti. Trabzonspor efsane kaptanlarının isimlerini pazubandının üzerinde yaşatıyor. Bordo-mavili takımda forma giymiş olan efsanelerin isim ve soyadlarının baş harfleri pazubandın üzerinde bulunuyor (Ş.G – Şenol Güneş, F.T – Fatih Tekke, H.M Hami Mandıralı, F.Ö Faruk Özak vb…)

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Maçta sürpriz isimler de vardı. Cenk Tosun’un babası Şenol Tosun ile Olcay Şahan’ın babası Mustafa Şahan samimi görüntüler verdiler. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte maçı tribünde dikkatle seyretti.