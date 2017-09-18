Tolgay Arslan: “En büyük hayalim Milli Takımda forma giymek”

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 5’inci haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup ederken maç sonunda Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı futbolca Tolgay Arslan, Atiker Konyaspor maçının zor geçeceğini bildiklerini ifade ederek, “İyi maç çıkardık. Derbiye iyi hazırlanacağız, inşallah iyi sonuç alacağız. Şenol hoca değil, bizim de galibiyetimiz yok orada. İhşallah bu sene kırarız onu. Çalışmamız gerekiyor. İyi gidiyoruz ama bu 3 puanı getirmez. Her hafta iyi çalışmamız gerekiyor. Takım iyi gidiyor, herkes çok iyi çalışıyor. Aile ortamı var. Üç tane çok önemli maçımız var. Onları iyi geçersek bu sene başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

“İNŞALLAH BİR GÜN MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYERİM”

Türk Milli Takımında oynayabileceğini ifade eden Tolgay, “Avukatımla her hafta konuşuyorum. En büyük hayalim Milli Takımda forma giymek. Sabretmem gerekiyor. İnşallah bir gün o formayı giyerim. Lucescu ile daha görüşemedik ama birkaç kişi aradı Milli Takımdan. FIFA’nın kararına bağlı ama bizi reddederlerse CAS’a gideceğiz. Büyük ihtimalle CAS’ta kazanacağız” diye konuştu.

“LEİPZİG ÇOK GÜÇLÜ, KOŞAN VE SİSTEMLİ BİR TAKIM”

Tolgay Arslan, Kendi evlerinde maç kaybetmek istemediklerini ve UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu´nda 26 Eylül Salı günü karşılaşacakları Leipzig’i çok iyi tanıdığını ifade ederek, Çok güçlü, koşan ve sistemli bir takım. Şu anda o maçı düşünmek yanlış. Çok önemli derbimiz var. İyi bir sonuç alırsak Leipzig’i konuşuruz” şeklinde konuştu.