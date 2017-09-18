Son dakika! Beşiktaş’a derbi öncesi sakatlık şoku

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u konuk ettiği mücadelede Adriano sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı. Adriano'nun yerine Necip oyuna girerken; Brezilyalı'nın derbide oynayıp oynayamayacağı henüz net değil.

Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor’u konuk ettiği 5. haftanın kapanış mücadelesinde siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Adriano, 40’ta yerini Necip Uysal’a bırakırken derbi öncesi takımına kötü bir haber vermiş oldu.

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Gelecek hafta sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Beşiktaş’ta Adriano’nun sağlık durumu ve sakatlığının iyileşme süresi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fenerbahçe’de ise Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar’ın derbide forma giyemeyecek.

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