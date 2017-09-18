Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay istifa etti

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Rıza Çalımbay şoku! Tecrübeli hoca istifa etti...

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın istifa ettiği öğrenildi.

DHA’nın verdiği bilgiye göre ise Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın öğleden sonra kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yaptığı toplantıdan sonra istifa kararı aldığı belirtildi.

Çalımbay, istifasını yarın Atilla Konuk Tesisleri’nde düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak. 54 yaşındaki tecrübeli teknik adam Ekim 2016 tarihinden beri Antalyaspor’da görev yapıyordu.

Antalyaspor’da teknik direktörlük koltuğu adayları arasında ise Antalyaspor’un eski teknik adamı Mehmet Özdilek ile Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam’ın adı geçiyor.

Bülent Uygun Osmanlıspor`dan istifa etti Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun görevinden istifa etti. İlgili Haberi Oku

5 HAFTADA 4. TEKNİK ADAM AYRILIĞI

Süper Lig’de geride kalan 5 haftada Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul Sağlam, Gençlerbirliği’nde Ümit Özat, Osmanlıspor’da ise Bülent Uygun görevinden ayrıldı.

Çalımbay’ın istifası sonrasında 5 haftada 4. teknik adam ayrılığı yaşanmış oldu.