EuroBasket 2017’de şampiyon Slovenya! (SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ) Dragic’ten inanılmaz performans!

EuroBasket 2017'de şampiyon Slovenya. Turnuva öncesi sürpriz şampiyonluk adayları arasında gösterilen Slovenya, Goran Dragic ve Luka Doncic gibi muhteşem yıldızlarıyla EuroBasket 2017 finalinde Sırbistan'ı 93-85 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. İşte Slovenya Sırbistan maç özeti ve önemli anları...

Slovenya’dan tarihi başarı. EuroBasket 2017’nin sürpriz takımları arasında gösterilen Slovenya, finale çıkmasının tesadüf olmadığını gösterdi ve EuroBasket 2017 finalinde Sırbistan’ı 93-85 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonu oldu. İşte Slovenya’ya şampiyonluğu getiren Slovenya Sırbistan maç özeti ve önemli anları…

SLOVENYA SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ VE ÖNEMLİ ANLARI

SLOVENYA’DAN TARİHİ BAŞARI!

EuroBasket 2017 finali nefesleri kesti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve büyük bir heyecan kasırgasına sahne olan dev mücadele sonunda, rakibi Sırbistan’ı 93-85 mağlup eden Slovenya, tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonu oldu!

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DRAGIC’TEN INANILMAZ PERFORMANS

Slovenya'da Goran Dragic muhteşem bir performansa imza attı. 31 yaşındaki yıldız oyun kurucu maçı 35 sayıyla tamamladı. Sırbistan'da ise Bogdan Bogdanovic 22 sayı kaydederken takımının en skorer oyuncusu oldu ancak 18 sayıyla oynayan Milan Macvan'la birlikte yenilgiye engel olamadı.

DONCIC SAKATLANDI AMA…

Slovenya'nın ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyarak öne götürdüğü maçta takımının 18 yaşındaki yıldızı Luka Doncic ribaund için sıçradığı bir pozisyonda inişte ayağını ters basınca sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Doncic 8 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynuyordu.

Buna rağmen oyuna tutunmayı başaran Slovenya, Sırbistan'ın baskısına rağmen 21 sayılı Klemen Prepelic ile ayakta kaldı ve şampiyonluğu getiren isimlerden oldu.