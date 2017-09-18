Simone Zaza yedek kaldı, sevgilisi Chiara Biasi Valencia’nın hocasını hedef aldı

Valencia'nın forveti Simone Zaza, Levante maçına yedek kulübesinde başlayınca olay çıktı. Zaza'nın sevgilisi Chiara Biasi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Valencia Teknik Direktörü Marcelino'yu hedef aldı ve küfürlü ifadeler kullandı

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Valencia’da forma giyen forvet oyuncusu Simone Zaza’nın kız arkadaşının Instagram’da yaptığı paylaşım olay yarattı.

Valencia’nın ligde son olarak Levante ile 1-1 berabere kaldığı maçın 73. dakikasında oyuna giren İtalyan forvetin bu durumdan memnun olmadığı iddia edildi.

Maça girmeden önce soyunma odasına giren ve ısınmayı reddeden Zaza, hocasının ısrarlı çağrısı sonrası geri döndükten sonra oyuna girdi.

Maç sonrasında açıklama yapan teknik direktör Marcelino ise, “Zaza ve Santi Mina’nın performanslarını gördükten sonra kararımdan şüphe duymadığımı gördüm. Buna devam edeceğim” dedi.

Zaza’nın kız arkadaşı Chiara Biasi ise teknik direktör Marcelino’nun bu kararını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Biasi Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı;

“Eğer karakterli insanlar istiyorsanız, onları uygun şekilde yönetmelisiniz ya da bunu yapamadığınızı kabul edin. Ama en önemlisi, sahip olduğunuz ta…ları hatırlamalı ve daima sahip çıkmalısınız. Onları sebepsiz yere çekmeceye koymayın.”

Juventus’tan transfer edilen Simone Zaza, La Liga’da Valencia formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Zaza, Levante maçı hariç diğer 3 maça ilk 11’de başladı.