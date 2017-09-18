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‘Samuel Eto kariyerini MLS’te bitirmek istiyor!’

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o'nun gelecek planı ortaya çıktı.
18:3918 Eylül 2017
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‘Samuel Eto kariyerini MLS’te bitirmek istiyor!’

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Samuel Eto’o’nun menajeri George Gardi, Kamerunlu yıldızın hayalinin Amerika’da forma giymek olduğunu açıkladı.

Yıldız futbolcunun gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gardi, “Eto’o’nun bir sene daha burada oynayacağını sanmıyorum. Kariyerine MLS’te son vermek istiyor. Futbolu bırakınca da teknik direktör olmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.

Eski takımı Inter’in başına geçmek istediği öğrenilen Eto’o, sezonun ilk haftalarında Antalyaspor ile bağlarını koparma noktasına geldi ancak takımda kaldı.

11 Eylül 2017 Antalyaspor`da Rıza Çalımbay`dan Eto`o ve Nasri açıklaması Konuğu Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Nasri'nin sakatlığının bulunduğuna değinen Çalımbay, Eto'o'nun ise sorunlarını sahaya yansıtmadığını ifade etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Antalyaspor George Gardi samuel etoo
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