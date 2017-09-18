Rıdvan Dilmen: ‘Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş’ı kıskanıyorum’

Rıdvan Dilmen, NTV Spor’da Beşiktaş – Atiker Konyaspor maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş, Cenk Tosun’un golüyle ilk yarıyı 1-0 tamamlerken Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı;
“Beşiktaş, 3 gün önce Porto ile oynamış gibi gözükmüyor. 10 gün oynamış gibi sanki. Hiç yorgunluk gözükmüyor takımda. Beşiktaş’a imreniyorsunuz. Bir Fenerbahçeli olarak bakıyorum, kıskanıyorum. Öyle bir baskı kuruyorlar ki şaşırıyorsunuz.”
“NEGREDE, NEREYE GELDİM’ DİYORDUR”
“Şenol hoca doymuyor, kazanmaya ve şampiyon olmaya doymuyor. Çok önemli bir özellik bu. Caner golde orta yapmadı, kafaya pas attı. Cenk de yine attı. Negredo, ‘Nereye geldim, sabah, akşam gol atıyor’ diyordur.”
“Medel taraftarın sevdiği tip bir oyuncu. Sarı kart gördü, riskli hale geldi. Şimdi Şenol Güneş, ikinci golü isteyecektir. Bu skorun riskli olduğunu o da iyi biliyor.”