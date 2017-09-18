Rıdcvan Dilmen öve öve bitiremedi!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği maç sonrasında Rıdvan Dilmen, maçta 1 gol atan yeni transfer Janssen'e övgü yağdırdı!

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 yenerek ligde 8 puana yükseldi.

NTV Spor’da yayınlanan %100 Futbol porgramında maç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin geriye dönme adına kritik bir maç olduğunun altını çizdi.

İşte Dilmen’in açıklamaları:

“Fenerbahçe kazanmak zorunda hissettiği şekilde üzerine geldiği rakibinin ve golü buldu. Sonra Alanya adeta hapsetti. Fenerbahçe 9 kişiyle savunmada beklerken, Hasan Ali ofsaytı bozdu ve gol geldi.” `Genç` Fransız 1.5 yıllık algıyı yıkmaya başladı İlgili Haberi Oku

Valbuena’ya övgü dolu sözler

“Futbol oynamaya çalışan kaleci dahil 10 oyuncu, bir de maçı kazanmak isteyen bir yetenek var: Valbuena. Mahallede 12-13 oyuncu maç yapar ve biri çıkıp, bir şeyler yapayım da maçı kazanayım der ya, o Valbuena.”

“Sosyal medyada çıkıp, Valbuena’nın beğendiği, sonra kaldırdığı fotoğraf var ya, o fotoğraf uygulanıyor aslında. Tartışmaya açık 2 pozisyon var ama, Janssen’e yapılan pozisyon net penaltı, kontrolsüz girdi rakibe.”

‘Önemli bir adım’

“Fenerbahçe geriye dönme yolunda önemli bir adım attı. Gelecek hafta Beşiktaş maçı, camia açısından var olma maçı oldu. Bugün sahanın en iyi oyuncusu Isla ve Valbuena. Gomis gibi futbol oynamak isteyen biri var. Valbuena çocuk gibi 30 yaşında ama sürekli futbol oynamak istiyor.”

“Yardımcı hakem yarım metre olmayan ofsaytı kaldırdı. Janssen’in kazandığı penaltı öncesinde defalarca izledim faul yok.”

‘Janssen’e hayran kaldım’

“Mehmet Ekici, en az 2 ay daha Fenerbahçe ilk 11’i beklemesin. Fark olursa sahaya girer ancak. Futbolun gerçeği var. Janssen’in elektriğini beğendim. Arzulu, bir şey yapmak isteyen, gelişmek isteyen bir futbolcu. Bayıldım, hayran kaldım.”