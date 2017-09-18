Ricardo Quaresma, Atiker Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Atiker Konyaspor karşısında Beşiktaş'ın ikinci golüne imza atan Ricardo Quaresma açıklamalarda bulundu. Yaklaşan derbiyi değerlendiren Quaresma, "Derbi her zaman derbidir. Biz hazırlık sürecinde üzerimize düşeni yapacağız. Sahada da iyi oynayıp her zamanki gibi kazanmaya çalışacağız" diye konuştu" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın konuğu Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup ettiği müsabakadan sonra ikinci golün sahibi Ricardo Quaresma müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Quaresma, attığı şık golü anlatırken “Maç içerisinde pozisyonlar geliyor ve buna göre güven tazeliyorsunuz. Gol de öyle bir pozisyondu, öyle gerekti ve şansımı denedim” dedi. Fizik kondisyonuna da değinen Quaresma, “Fizik olarak sezon başına göre daha iyiyim. Takıma kupalar kazanmak için katkı yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan Q7, “Derbi her zaman derbidir. Biz hazırlık sürecinde üzerimize düşeni yapacağız. Sahada da iyi oynayıp her zamanki gibi kazanmaya çalışacağız” diye konuştu. Ricardo Quaresma 2017-18 sezonunda ilk golünü attı Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlı formayla ilk golünü Atiker Konyaspor mücadelesinde buldu. İlgili Haberi Oku