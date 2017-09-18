Ricardo Quaresma 2017-18 sezonunda ilk golünü attı
Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, Süper Lig’in 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlı formayla ilk golünü Atiker Konyaspor mücadelesinde buldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın 2. golünü 66. dakikada Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma attı. Deneyimli oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.
Portekizli oyuncu, mücadelenin 81. dakikasında yerini Lens'e bırakırken, tribünlerden büyük alkış aldı.
18 Eylül 2017 Beşiktaş, yenilmezlik serisini 10'a çıkardı Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, yeşil-beyazlı ekibi 2-0'lık skorla mağlup ederek, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. İlgili Haberi Oku