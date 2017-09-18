Radja Nainggolan, Juventus’tan neden nefret ettiğini açıkladı

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın yıldız futbolcusu Radja Nainggolan, Juventus'tan nefret ettiğini söylediği sözleri için pişman olmadığını dile getirdi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A ekibi Roma’nın olaylı yıldızı Radja Nainggolan, Juventus’u hedef alan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Daha önce birçok kez Juventus’tan hoşlanmadığını dile getiren Belçikalı futbolcu, “Söylediklerim yüzünden pişman değilim. Cagliari’de oynadığımdan beri Juventus’tan nefret ediyorum” dedi.

Başarılı futbolcu, “Bazı oyuncuların davranışları ve hakemlerin tavırları benim Juventus’tan nefret etmeme neden oldu. Cagliari’de oynarken Juventus maçında iki kez yanlış penaltı verdiler. O zaman bazı şeylerin asla değişmediğini söyledim” ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Roma ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

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