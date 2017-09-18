‘Pique ile Shakira ayrıldı’ iddiası yalanlandı!

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira'nın 7 yıllık ilişkilerine son verdiği iddia edildi.

Geçen Cuma gününden beri İspanyol magazin basınında yer alan iddialarda ikilinin artık sosyal medyadan ortak paylaşım yapmamasına ve Pique’nin Espanyol maçında attığı golden sonra her zaman yaptığı gol sevincini yapmamasına dikkat çekildi.

Pique daha önce gol attığında iki eliyle de iki işareti yapıyordu. Bu işaret iki yıldızın da 2 Şubat’ta doğmasına gönderme yapıyordu.

El Dorado World Tour kapsamında konserler veren Shakira ile maç yoğunluğu nedeniyle antrenmanlarda olan Pique iddiaların artması üzerine Instagram’dan bir hikaye paylaşarak yanıt verdi.

Pique yaptığı paylaşımda ‘Pazar, aile vakti’ yazdı ve Shakira’yı da etiketledi. Fotoğrafta Shakira ve çocukları Milan ve Sasha görülüyor.

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