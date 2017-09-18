Paris Saint Germain’de Cavani-Neymar krizi! Dani Alves de olaya dahil oldu

Paris Saint Germain'in sahasında Lyon'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Edinson Cavani ve Neymar'ın serbest vuruş ve penaltı polemiği yaşandı. Dani Alves'in de dahil olduğu kriz sonrası 'Yıldızlar birbirine girdi' yorumları yapıldı.

Fransa Ligue 1’de şampiyonluğun bir numaralı adayı Paris Saint Germain, son hafta maçında sahasında Lyon’u 2-0 yendi. Neymar ve Kylian Mbappe’yi kadrosuna katarak transfer sezonunun en çok konuşulan takımı olan Paris Saint Germain’de, alınan net galibiyet kadar saha içinde yıldızların kapışması konuşuldu. Neymar ve Cavani arasında daha önce penaltı kullanacak oyuncunun belirlenmesi sırasında yaşananların gerilimi, Lyon maçında zirveye çıktı.

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Karşılaşmada kazanılan bir serbest vuruşta Edinson Cavani topu alıp kendisi kullanmak istedi. Tam bu sırada araya giren Dani Alves, Cavani’nin elinden topu alarak Neymar’a verdi. Cavani’nin tüm ısrarlarına rağmen atışı Neymar’ın kullanmasını isteyen Dani Alves, topu geri vermedi. Neymar’ın serbest vuruşu kullanması Cavani’nin yüzünün düşmesine neden oldu. Maçın geri kalanına yansıyan bu gerilim, kazanılan penaltıda bir kez daha ortaya çıktı. Mbappe’nin kazandırdığı penaltı atışında Cavani topu bir kez daha aldı. Dani Alves’in karışmadığı olayda bu kez Neymar Cavani’nin yanına kadar giderek topu istedi.

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Oldukça gergin olduğu gözlenen Cavani, ters bir hareketle topu Neymar’a vermeyi reddetti. Suratı asılan Neymar, penaltıyı kullanmakta fazla ısrarcı olmadı. Vuruşu yapan Cavani penaltıyı kaçırdı. İkili arasındaki gerilim dakikalar geçtikçe yükselirken, teknik direktör Unai Emery’nin krizi nasıl yöneteceği merak konusu oldu. Maç sonrası konu hakkında açıklama yapan Emery “İyi penaltı atan çok oyuncumuz var. Eğer Neymar ve Cavani bu konuda anlaşamazsa devreye ben gireceğim” dedi.

Öte yandan Cavani’nin maç bittikten 20 dakika sonra takımdan ayrı olarak tek başına stadyumdan ayrılırken görüntüleri yansıdı.