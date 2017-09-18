Mehmet Demirkol’dan forma skandalına tepki!

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan maçta tribündeki iki küçük çocuğun giydikleri formaların çıkarılmasına tepki büyüyor. Spor yazarı Mehmet Demirkol, şikayette bulunanlar hakkında işlem yapılması gerektiğini savunarak "Formaları çıkartarak manyağı korumuş oluyorsun" dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada çocukların üzerinden formaların çıkartılması büyük tartışma yarattı. İki küçük taraftarın giydikleri Trabzonspor formalarının zorla çıkartılması, spor yazarı Mehmet Demirkol’un da tepkisini çekti. NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, çocukları şikayet edenler hakkında işlem yapılması gerektiğini savundu.

Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında çocukların formaları çıkartıldı Medipol Başakşehir'in Trabzonspor ile sahasında karşılaştığı maçta skandal bir olay yaşandı. Tribünde maç izleyen iki çocuk taraftarın giydiği Trabzonspor forması zorla çıkartıldı. İlgili Haberi Oku

Mehmet Demirkol, konu ile ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Küçük bir çocuğun üzerindeki formayı zorla çıkarttırmak benim bakış açıma göre suçtur. Bu çocuklara formaları kim çıkarttırdıysa, kim şikayet ettiyse haklarında 6222’den işlem yapılması lazım… Manyağın biri gelip çocuğa saldıracak diye formayı çıkarttırarak, manyağı savunmuş oluyorsun. Saçmalık. Kim ne yapar 7 yaşındaki çocuğu tribünde… Ben güvenlik görevlisi olsam ve bana bu yönde şikayet gelse, formayı çıkarttırmak yerinde o çocuğun başında beklerim. Tek işim bu olur maç boyunca…”