Mehmet Demirkol: Quaresma, küstahça ‘kimsiniz siz kardeşim’ der gibi geçiyor

Yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçından sonra Ricardo Quaresma'nın attığı golle ilgili yorumda bulundu.

Köşe yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor’u 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ricardo Quaresma hakkında övgü dolu sözler sarfeden Demirkol, şu ifadeleri kullandı;

“Kendisine verilen görevi uygulamayı çok seviyor ama görevi de dayatıyor. Yani sen ona başka bir görev veremezsin. Gelinen noktada oyuna karşı istekleri ve sevgileri eş. Oyunu istemeleri, hala var olma çabası denk noktaya geldi. Büyük oranda da istenenleri yaparak ona bir özgürlük sağlanıyor. Ama Quaresma’nınki saygıdeğer bir geri dönüş.”

“Maç içinde bazen çıldırtıyor. Ceza sahası içinde boş adam var trivela yapmaya çalışıyor. Ama oyuna karşı isteği bitmiyor. Bu gole öyle bakıyorum ben. Yanlış anlaşılmasın, kötü anlamıyla söylemiyorum. Karşısındakileri ‘yok saydı’. Yanlış anlaşılacağını biliyorum ama küstahça ‘kimsiniz siz kardeşim’ der gibi geçiyor ve der gibi de vuruyor. Bu özel bir şey. Ben birçok konuda eleştiririm Quaresma’yı Şenol hocayla birlikte kariyerinde ilk defa yurtdışında çok güzel top oynuyor.”