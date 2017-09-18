Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında çocukların formaları çıkartıldı

Medipol Başakşehir'in Trabzonspor ile sahasında karşılaştığı maçta skandal bir olay yaşandı. Tribünde maç izleyen iki çocuk taraftarın giydiği Trabzonspor forması zorla çıkartıldı.

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 bitti. Ancak oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmada, oynanan futbol kadar tribünlerde yaşanan bir skandal da konuşuldu. Maçı izlemek için tribünlerdeki yerlerini alan Trabzonspor’un minik bir taraftarı, hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı. Trabzonspor’a gönül vermiş iki minik taraftar maçı Meipol Başakşehir tribününde takip ederken, güvenlik güçleri tarafından forması zorla çıkartıldı.

Göztepe maçında `Mustafa Kemal`in Askerleriyiz` pankartının kaldırıldığı iddia edildi Göztepe'nin taraftarıyla buluştuğu Gençlerbirliği maçında pankart krizi yaşandı. Göztepe taraftarının ' Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' pankartı siyasi bulunduğu gerekçesiyle stadyum yetkilileri tarafından kaldırıldığı iddia edildi. Ancak taraftar grubu tarafından yapılan açıklama olayın iddia edildiği gibi yaşanmadığı yönünde... İlgili Haberi Oku

Geçtiğimiz hafta da Galatasaray’ın Antalyaspor’la oynadığı karşılaşmada Yiğit isimli 10 yaşındaki sarı-kırmızılı taraftar tribünden çıkarılmıştı.

BEŞİKTAŞ DESTEK OLACAK

Öte yandan Beşiktaş’ın bugün oynanacak Atiker Konyaspor maçına, üzerinden Trabzonspor forması zorla çıkartılan iki minik taraftarı, davet edeceği öğrenildi.