Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında çocukların formaları çıkartıldı

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 bitti. Ancak oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmada, oynanan futbol kadar tribünlerde yaşanan bir skandal da konuşuldu. Maçı izlemek için tribünlerdeki yerlerini alan Trabzonspor’un minik bir taraftarı, hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı. Trabzonspor’a gönül vermiş iki minik taraftar maçı Meipol Başakşehir tribününde takip ederken, güvenlik güçleri tarafından forması zorla çıkartıldı.
Geçtiğimiz hafta da Galatasaray’ın Antalyaspor’la oynadığı karşılaşmada Yiğit isimli 10 yaşındaki sarı-kırmızılı taraftar tribünden çıkarılmıştı.
BEŞİKTAŞ DESTEK OLACAK
Öte yandan Beşiktaş’ın bugün oynanacak Atiker Konyaspor maçına, üzerinden Trabzonspor forması zorla çıkartılan iki minik taraftarı, davet edeceği öğrenildi.