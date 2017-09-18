Kocaelispor teknik direktörü istifa etti

3. Lig 3. Grup'ta geride kalan 3 haftada hanesine yalnızca 1 puan yazdırabilen Kocaelispor'da Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız istifa etti.

Kocaelispor'da geçen sezon temmuz ayında sözleşme imzalanan ve önceki sezon takımı 3. Lig Play-Off mücadelelerine taşıyan Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, takım ile yollarını ayırdı.

3 haftada 1 puan alarak 17. sırada bulunan Kocaeslipor’dan uzun süredir ayrılmayı istediği öğrenilen Yıldız’ın, Başkan Bahri Yavuz'un tüm ısrarına rağmen kararından vazgeçmediği bildirildi.

Ayrılık kararı hakkında Kocaelispor Yönetimi’nden yapılan açıklamada ise “Teknik Direktörümüz Ümit Metin Yıldız yönetim kurulumuza yaptığı açıklamada yeni bir enerjiye ihtiyacın şart olduğunu dile getirerek ayrılma kararını iletmiştir. Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirme sonucunda, izole ortamda takım ve genç futbolcularımızın gelişimi için en doğru ismin, Ümit Metin Yıldız olduğu düşüncesiyle devam etmesi için tekrar görüşmüş, fakat hocamız kararında ısrarcı olmuştur. Beyefendi duruşuyla, kişisel ve teknik adam olarak tanımaktan ve çalışmaktan memnuniyet duyduğumuz hocamızın Kulübümüze, takımımıza ve futbolcularımıza verdiği emek ve kazandırdığı değerler için kendisine sonsuz teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde de başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

3 sezonda Süper Lig`den 3.lige düşen Erciyesspor sefilleri oynuyor Bir zamanlar Avrupa Kupalarında, Süper ligde ve Türkiye Kupasında önemli başarılara imza atan, 3 sezondur üst üste inişe geçerek 3.lige kadar düşen 85 yıllık Kayseri Erciyesspor, adeta sefilleri oynuyor. İlgili Haberi Oku