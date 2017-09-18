İzmir Cup’ta Cem İlkel tur atladı

TEB İzmir Cup ATP Challenger Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda Cem İlkel, Fransız rakibi Maxime Janvier'i 7-6, 3-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek 2. tura yükseldi.

İzmir’de bu yıl 10’uncu kez düzenlenen TEB İzmir Cup ATP Challenger Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası’nda geçen senenin finalisti milli tenisçi Cem İlkel, ana tablo ilk maçında Fransız raket Maxime Janvier’i yenerek 2. tura yükseldi. Kültürpark Tenis Kulübü’nde gerçekleştirilen organizasyonda Cem İlkel, 7-6, 3-6 ve 6-4’lük setlerle rakibine üstünlük kurdu.

Günün diğer maçlarının ardından Fransız raketler Stephane Robert ve Yannick Jankovits, tur atlayan diğer isimler oldu. Teklerde 32 tenisçinin katıldığı TEB İzmir Cup’ta toplam 64 bin Euro para ödül dağıtılacak. Çağla Büyükakçay`ı çileden çıkardılar Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da katıldığı turnuvada yarı finalin kapısından döndü. Ancak Çağla Büyükakçay'ı kaybettiği maçtan çok hakkında yapılan yorumlar üzdü. Çılgına dönen Çağla Büyükakçay, yorumlara sert tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku