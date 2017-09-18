İtalya’nın konuştuğu baba oğul!

İtalya'da Genoa'nın Lazio'ya 3-2 mağlup olduğu mücadelede 2 gol kaydeden 16 yaşındaki Pietro Pellegri'nin teknik ekipteki babası, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Maçta dikkat çeken detay Genoa adına maçta 2 gol kaydeden 16 yaşındaki Pietro Pellegri’nin teknik ekipteki babasının, yedek kulübesinde duygulu anlar yaşamasıydı.

Baba Marco Pellegri, oğlunun bu başarılı performansı karşısında gözyaşlarına hakim olamadı ve bu olay İtalya basınında geniş yer buldu.

16 yaşındaki genç yıldız adayı ise maç sonu röportaj verirken babasının görüntülerinin izletilmesi üzerine duygulandı ve şunları ifade etti:

“Babam küçüklüğümden beri kariyerimi yakından takip etti. Yağmurlu ve soğuk havalarda bile beni antrenmanlara götürürdü. Annem okuluma yoğunlaşmamı isterdi ama babam benim şu an futboldaki başarımda kilit rol oynadı. Hayallerim gerçek oldu. İdolüm Zlatan Ibrahimovic, bence dünyanın en iyi forveti.”

Paulo Dybala`dan gövde gösterisi: Sassuolo 1-3 Juventus Juventus, Sassuolo deplasmanında yıldızı Paulo Dybala'nın şovuyla ve tarihi performansıyla 3-1 galip gelerek 3 puanı kaptı. Arjantinli futbolcu 100. maçında hat-trick yaparak 52 gole ulaştı. Öte yandan ligin ilk dört haftasında sekiz gol atan Wayne Rooney'den sonra beş büyük ligde bunu başaran ilk isim Dybala oldu. İlgili Haberi Oku