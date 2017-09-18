Goran Dragic, EuroBasket’in MVP’si seçildi

EuroBasket 2017 En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Slovenye'nın yıldız basketbolcusu Goran Dragic aldı.

Slovenya’nın şampiyonluğu ile sona eren EuroBasket’de MVP ve en iyi 5’de yer alan basketbolcular da belli oldu.

Finalde Sırbistan potasına 35 sayı atan Goran Dragic, MVP seçildi. EuroBasket’te en iyi 5’e ise Goran Dragic (Slovenya), Aleksei Shved (Rusya), Bogdan Bogdanovic (Sırbistan), Luka Doncic (Slovenya), Pau Gasol (İspanya) seçildi.

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