Gomis’in tek rakibi Burak Yılmaz

Fransız santrfor Gomis, Galatasaray formasıyla 7 gole ulaştı. Son 15 sezonda gol kralı olan futbolcular arasında ilk beş hafta performansıyla onu geçebilen tek isim Burak Yılmaz’dı...

Galatasaray’da herkes Bafetimbi Gomis'i konuşuyor. 32 yaşında sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirip soru işaretleriyle sezona başlayan Gomis, haftalar ilerledikçe taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Geride kalan beş haftanın tamamında fileleri havalandıran, Kasımpaşa karşısında yaptığı dubleyle gol sayısını 7'ye yükselten Fransız futbolcu, krallık yolunda önemli bir adım attı. Son 15 sezonda gol krallığı yaşayan futbolcuların oynadıkları ilk beş maçtaki performanslarına bakıldığında Gomis, neredeyse rakipsiz.

Gomis`i Prandelli ve Mancini istememiş Galatasaray forması altında attığı goller ve sergilediği futbol ile göz kamaştıran Gomis ile daha önce de anlaşıldığı öğrenildi. Ancak Mancini ve Prandelli'nin vetosuna takılan Gomis, Tudor ile Galatasaray formasını 3 yıl rötarlı giydi. İlgili Haberi Oku

Bafetimbi Gomis'i, önceki krallardan sadece Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla 2011-12 sezonunda ilk beş maçında (ilk 6 haftada 5 maç oynadı) 8 golle geçmişti. Fransız yıldızın bir diğer özelliği de şampiyonluk sinerjisini camiaya hatırlatması. Başarısız geçen iki sezonun ardından Gomis, Galatasaray'a inanç aşıladı. Özverisiyle de öne çıkan başarılı yıldız, takımın izin yaptığı dün de Florya'ya gidip bireysel olarak çalıştı ve profesyonellik anlamında genç meslektaşlarına bir kez daha örnek oldu.