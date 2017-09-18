Gomis’in sırrı çözüldü

Attığı gollerle Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Gomis'in başarısının altında yatan gerçekler ortaya çıktı.

İlk 5 haftada 7 gol atan Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis'in performansının altında önemli detaylar yatıyor.

Gomis`in tek rakibi Burak Yılmaz Fransız santrfor Gomis, Galatasaray formasıyla 7 gole ulaştı. Son 15 sezonda gol kralı olan futbolcular arasında ilk beş hafta performansıyla onu geçebilen tek isim Burak Yılmaz'dı... İlgili Haberi Oku

Attığı gollerle Sarı-Kırmızılılara hayat veren Fransız yıldızın performansının arkasında şu gerçekler yatıyor:

– Geçen sezon Fransa'da Marsilya forması giyen Gomis, ülkesinde sezon Türkiye Ligi'nden erken bittiği için Galatasaray'a transferinden önce 1.5 ay antrenman yapamadı. Fransız yıldız, Sarı-Kırmızılılardaki sezon başı yüklemesine ek olarak İstanbul'a özel fitness hocasını da getirdi. 32 yaşındaki futbolcu, oynadığı her maçtan sonra ve takımın izin günlerinde fitness hocasının eşliğinde bireysel antrenmanlarını eksiksiz yapıyor.

– Gomis, her antrenman ve maçın ardından hatalarını, eksik yönlerini, olumlu taraflarını kendisi değerlendirip bir sonraki idman ya da karşılaşmaya bu analizin ışığında çıkıyor.

– “Her gün golü düşünüyorum ve kariyer rekorumu egale etmek istiyorum” diyen Gomis çok çalışmasının yanı sıra beslenmesine dikkat ediyor; ayrıca fizyoterapist ve masörlerin desteğiyle vücudunu hep diri tutmayı başarıyor.

– Fransız golcüye en büyük moral kaynağı ailesi oldu. Gomis'in Fransa'da yaşayan eşi ve 2 çocuğu Kasımpaşa maçından önce İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun ailesi, Gomis'le beraber İstanbul'da yaşama kararı aldı.

– Gomis'in başarısının arkasında teknik heyet, takım arkadaşları, medya ve taraftarlarla kurduğu doğru iletişimin rolü büyük. Sosyal medyayı etkili kullanan Fransız yıldız, mütevazi kişiliğiyle Florya'da akademideki genç futbolculardan kulüp personeline kadar herkesin takdirini topluyor.