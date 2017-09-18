Gomis’i Prandelli ve Mancini istememiş

Galatasaray forması altında attığı goller ve sergilediği futbol ile göz kamaştıran Gomis ile daha önce de anlaşıldığı öğrenildi. Ancak Mancini ve Prandelli'nin vetosuna takılan Gomis, Tudor ile Galatasaray formasını 3 yıl rötarlı giydi.

Süper Lig’e 5 haftada attığı 7 golle çok iyi bir başlangıç yapan Bafetimbi Gomis'in Galatasaray ile üç yıl önce anlaştığı ancak arka arkaya göreve gelen Mancini ile Prandelli'den veto yediği içingelemediği ortaya çıktı. O dönem başkanlık koltuğunda oturan Ünal Aysal'ın danışmanlığını yapan Bülent Tulun, konuyla ilgili Milliyet'ten Nevzat Dindar’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tulun, 2014 yılında yani Gomis 29 yaşındayken Mancini'ye sunduklarını ama İtalyan teknik adamın kabul etmediğini söyledi.

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Olympique Lyon'la mukavelesi biten Gomis'in o dönem serbest bir oyuncu olduğunu anımsatan Tulun, “Mancini gitti sonra Prandelli geldi. Ancak ona da beğendiremedik Gomis'i… Prandelli, Pandev'i istedi. Biz de Dzemaili ile beraber paket halinde Pandev'i aldık. Gomis'i transfer etsek hem bonservis vermeyecektik hem de 29 yaşında Galatasaray formasıyla tanışacaktı” ifadelerini kullandı.

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Bafetimbi Gomis'i anlatmaya devam eden Bülent Tulun şöyle devam etti:

“Çok beyefendi bir oyuncu… 3 sene önce Galatasaray için iki kez görüştüm. Bizden çok haber bekledi. Fransa doğumlu bir futbolcu… Bu nedenle yaşında da diğer Afrikalılarda olduğu gibi bir şüphe yok. Çünkü genelde Afrikalılar 3-4 sene geç nüfusa yazılabiliyor. Ama Gomis'te bu mümkün değil…”