‘Genç’ Fransız 1.5 yıllık algıyı yıkmaya başladı

Yaklaşık 1.5 senedir özellikle sosyal medyada Fenerbahçe'nin kaybetmesini bekleyen bir sözde Fenerbahçe topluluğu var. Bu grubun yarattığı algıyla da sarı-lacivert formaya gönül verenler takım her puan kaybettiğinde ya da kötü oynadığında ‘istifa'yı dillendiriyor. Oysa Fenerbahçe bu sezona kötü başlamasına rağmen yükselen bir grafikle her hafta daha farklı bir görüntü çiziyordu. İşte bu psikolojik ortamda takım savunmasında başarısız olan Alanyaspor karşısına çıktı Sarı Kanaryalar. Geçen haftadan farklı olarak, pas yapan takım bu sefer hem pas yaptı hem de hareketli oynadı. Kuşkusuz bunda Aykut Kocaman'ın hazır ve güçlü santrfor Janssen'le başlaması etkili oldu. Geride yeni stoper Neto'nun topu oyuna iyi sokması ve yanındaki arkadaşı Roman'la uyumuna sağda Dirar ve Isla'nın bindirmeleri maçın Fenerbahçe lehine dönmesini sağladı.

SERBEST OYNAYAN ORTA SAHA

Maçın yıldızı ise Valbeuna'ydı. Sahanın her yerinde o vardı. Basılmadık yeşil alan bırakmayan, yaratan, arayan ve arkadaşlarını ateşleyen ‘genç' Fransız'ın resitalini izledik. Bu sezon ilk defa bu kadar gol atan Fenerbahçe'nin santrfor bölgesinde Janssen'le birlikte bambaşka olacağını geçen hafta söylemiştik ve öyle de oldu. İlk yarıda alamadığı ya da hakemin vermediği penaltıyı ikinci yarı yoktan var ederek aldı. Aykut Kocaman etkisiz olmasına rağmen Giulanio, Valbuena, Dirar sonrasında Mehmet Ekici'yi serbest oynatarak daha ofansif bir anlayışı bilinçlere taşımaya devam etti. Eksik, hata yok muydu? Vardı. Olmaz mı? Onu da Fenerbahçe'nin yenilmesini isteyen Fenerliler yazsın. Bu arada Alanyaspor'da Emre, Fernandes ve Love'a kimse bir şey diyemez ama savunmasız maç kazanamazsınız. Son söz: Bu galibiyet Beşiktaş derbisi öncesi moral oldu ama karşısında ligin kolay gol yiyen takımıyla oynadığını unutmamalı Fenerbahçeliler. Yine de Neto, Janssen ve Mehmet Ekici'yle güzel günlerin işaret fişeği bu hafta yakıldı.