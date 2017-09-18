Galatasaray şimdiden Fenerbahçe derbisine odaklandı! Prim…

Galatasaray, ligde 9. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine kayıpsız girmek istiyor. Yönetimse derbi için özel prim uygulama düşüncesinde.

Ligde geride kalan 5 hafta sonunda 13 puanla lider durumda bulunan Galatasaray’da hedef Fenerbahçe derbisine 3’te 3 yaparak girmek.

Sarı kırmızılılar ilk olarak bu hafta Bursaspor deplasmanında galip gelerek liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Igor Tudor, ekibiyle yaptığı toplantıda 9. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybı yaşamamaları halinde, kritik maça daha güçlü çıkabileceklerini söyledi.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu anlatan Hırvat teknik adam, 3 haftalık periyodu kayıpsız geçmeleri gerektiğini belirtti.

Galatasaray Yönetimi de Fenerbahçe derbisine kadar takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışacak. Başkan Dursun Özbek, sık sık Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bulunarak hem Tudor ve ekibiyle hem de oyuncularla bir araya gelecek.

DERBİYE ÖZEL PRİMYönetim, derbi için özel bir prim uygulayarak oyuncuların moralini yükseltmeyi planlıyor. 3 haftalık periyotta deplasmanlara da büyük oranda katılım göstermeyi planlayan yöneticiler, takımın yanında olarak birlik beraberliği üst seviyeye çıkarmak amacında. Galatasaray, Bursaspor deplasmanından sonra evinde Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. 8. hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılar, 9. haftada ise sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek.