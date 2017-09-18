Fransa’da bir şantaj krizi daha! Benzema-Valbuena’dan sonra şimdi de Kurzawa

Fransa'da Benzema ile Valbuena'nın karıştığı şantaj skandalının bir benzerini Kurzawa yaşıyor. Ancak bu kez skandalın nesnesi sex değil...

Fransa’da Benzema ile Valbuena arasında yaşanan sex skandalı sonrası iki futbolcu milli takım formalarını kaybetmek zorunda kalmıştı. Valbuena’ya santaj yapan ekipten bir kişinin Benzema’nın çocukluk arkadaşı olduğunun ve bu kişinin ‘isteğiyle’ Benzema’nın, Valbuena ile iletişime geçtiğinin öğrenilmesinin ardından ortalık karışmıştı. Şimdi de Paris Saint Germain yıldızlarından Layvin Kurzawa, benzer bir olayın parçası oldu.

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Ancak Kurzawa’nın karıştığı şantaj skandalı sex ile ilgili değil. Kız arkadaşı ile gittiği bir barda Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps hakkında bel altı espriler yapan Kurzawa, görüntülerinin çekildiğinden habersiz konuşmasını sürdürdü. Daha sonra Kurzawa ile iletişime geçen kişiler, 87 bin pound vermediği taktirde görüntüleri basına sızdıracaklarını söyleyerek santaj yaptı. Hemen polise giden Kurzawa, kendisine santaj yapanlardan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli mahkeme tarihini beklemeye başladı.

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Şantaj sıkıntısından çabuk kurtulan Kurzawa’nın söyledikleri karşısında Deschamps’ın nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu…