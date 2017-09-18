Fenerbahçe’nin eski yıldızı Bogdanovic gözyaşlarını tutamadı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğu kazanan Bogdanovic, Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde mutlu sona ulaşamadı. Slovenya'ya yenilen Sırbistan'ın en önemli isimlerinden biri olan Bogdanovic, maç sonrası gözyaşlarını tutamadı.

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