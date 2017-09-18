Fenerbahçe’nin eski yıldızı Bogdanovic gözyaşlarını tutamadı
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğu kazanan Bogdanovic, Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde mutlu sona ulaşamadı. Slovenya'ya yenilen Sırbistan'ın en önemli isimlerinden biri olan Bogdanovic, maç sonrası gözyaşlarını tutamadı.
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda zafer finalde Sırbistan’ı deviren Slovenya’nın oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen Bogdan Bogdanovic’in 22 sayısı mağlubiyete yetmezken, Sırp basketbolcunun Euroleague’den sonra Avrupa şampiyonluğu yaşama hayalleri suya düştü. Maç sonrasında basın mensuplarının karşısına çıkan Bogdanovic, röportaj verirken gözyaşlarına hakim olamadı.
18 Eylül 2017 Goran Dragic, EuroBasket`in MVP`si seçildi EuroBasket 2017 En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Slovenye'nın yıldız basketbolcusu Goran Dragic aldı. İlgili Haberi Oku Konuşmakta zorlanan yıldız basketbolcunun kaybedilen final sonrası oldukça üzgün olduğu gözlendi.
Son güncelleme: 11:35 | 18.09.2017