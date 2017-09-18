Fenerbahçe Alanyaspor’u gole boğdu! (ALANYA 1 FB 4 maç özeti ve golleri) Janssen ilk golünü attı!

Fenerbahçe Süper Lig’in 5. haftasında konuk olduğu Alanyaspor’u 4-1’le geçerek yeniden zirve yarışına ortak oldu. Yeni transferleri Janssen, Guilliano ve Valbuena’nın birbirinden güzel golleriyle sonuca giden sarı kanarya, puanın 8’e yükseltti. İşte Fenerbahçe’ye Süper Lig’deki 2. galibiyeti Alanyaspor Fenerbahçe maçı özeti, golleri ve önemli anları…
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ
VALBUENA PARMAK ISIRTTI
Fenerbahçe zirve yarışına geri döndü. İlk 4 haftada 7 puan kaybederek lige oldukça kötü bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, ligin önemli takımlarından Alanyaspor’u 4 golle geçti. Yeni transferler Janssen, Guilliano ve Valbuena ile sonuca giden sarı kanarya, zirve yarışında umut tazeledi.
JANSSEN SİFTAH YAPTI
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Vincent Janssen, 45+2 ve 90+5. dakikada Matiheu Valbuena ile 60. dakikada penaltıdan Giuliano kaydetti. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golü 42. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.
Fenerbahçe bu galibiyetle ligdeki 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti. Alanyaspor ise 4 puanda kaldı.
Sarı lacivertli takım Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken Alanyaspor ise Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.