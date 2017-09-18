Fenerbahçe Alanyaspor’u gole boğdu! (ALANYA 1 FB 4 maç özeti ve golleri) Janssen ilk golünü attı!

Fenerbahçe Alanyaspor'u gole boğdu! Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 4 golle adeta sürklase etti. Janssen, Guillaino ve Valbuena'nın golleriyle sonuca giden sarı lacivertliler, zirve yarışında ben de varım dedi. İşte kanaryaya 3 puanı getiren Alanyaspor Fenerbahçe maç özeti, golleri ve önemli anları...

0