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Fenerbahçe Alanyaspor’u gole boğdu! (ALANYA 1 FB 4 maç özeti ve golleri) Janssen ilk golünü attı!

Fenerbahçe Alanyaspor'u gole boğdu! Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 4 golle adeta sürklase etti. Janssen, Guillaino ve Valbuena'nın golleriyle sonuca giden sarı lacivertliler, zirve yarışında ben de varım dedi. İşte kanaryaya 3 puanı getiren Alanyaspor Fenerbahçe maç özeti, golleri ve önemli anları...
07:4218 Eylül 2017
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Fenerbahçe Alanyaspor’u gole boğdu! (ALANYA 1 FB 4 maç özeti ve golleri) Janssen ilk golünü attı!

Fenerbahçe Süper Lig’in 5. haftasında konuk olduğu Alanyaspor’u 4-1’le geçerek yeniden zirve yarışına ortak oldu. Yeni transferleri Janssen, Guilliano ve Valbuena’nın birbirinden güzel golleriyle sonuca giden sarı kanarya, puanın 8’e yükseltti. İşte Fenerbahçe’ye Süper Lig’deki 2. galibiyeti Alanyaspor Fenerbahçe maçı özeti, golleri ve önemli anları…

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

VALBUENA PARMAK ISIRTTI

Fenerbahçe zirve yarışına geri döndü. İlk 4 haftada 7 puan kaybederek lige oldukça kötü bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, ligin önemli takımlarından Alanyaspor’u 4 golle geçti. Yeni transferler Janssen, Guilliano ve Valbuena ile sonuca giden sarı kanarya, zirve yarışında umut tazeledi.

JANSSEN SİFTAH YAPTI

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Vincent Janssen, 45+2 ve 90+5. dakikada Matiheu Valbuena ile 60. dakikada penaltıdan Giuliano kaydetti. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golü 42. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.

17 Eylül 2017 Giuliano: Bu galibiyet özgüven için önemliydi Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydeden Brezilyalı yıldız Giuliano Victor De Paula, galibiyetin önemine değindi ve saha içinde elinden geleni yaptığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe bu galibiyetle ligdeki 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti. Alanyaspor ise 4 puanda kaldı.

Sarı lacivertli takım Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken Alanyaspor ise Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

17 Eylül 2017 Fenerbahçe`de Aykut Kocaman, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi İlgili Haberi Oku

 

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Son güncelleme: 08:54 | 18.09.2017
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