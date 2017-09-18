Eskişehirspor-Ümraniyespor maçında olay çıktı

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Eskişehirspor - Ümraniyespor maçına, saha olayları damgasını vurdu.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eskişehirspor, sahasında taraftarıyla buluştuğu mücadelede Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Jeneratör arızası dolayısıyla 6 dakika geç başlayan mücadelede sinirler gerildi. Zaman zaman sert müdahalelerin olduğu mücadelede, 84. dakikasında tansiyon bir anda yükseldi.

Eskişehirspor ile Ümraniyespor oyuncuları arasında gerginlik yaşandığı sırada, bir Eskişehirspor taraftarı sahaya girerek Ümraniyespor kalecisi Burak Öğür'ün yanına kadar geldi. Sahaya giren taraftarı polisler dışarı çıkardı. Bu sırada oyuncular arasındaki gerginlik de arttı.

Oyunun yaklaşık 10 dakika durdurulduğu mücadelede Eskişehirspor'dan Erkan Zengin, Ümraniyespor'dan ise Mehmet Sedef kırmızı kartla cezalandırıldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından da futbolcular arasındaki gerginlik bir süre devam etti.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın sol kanattan ortasında Bruno'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

45+1. dakikada Aykut Akgün'ün uzaktan sert ve düzgün şutunda kaleci Burak, son anda topa kornere çeldi.

48. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun ortasında Aykut'un kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

66. dakikada organize gelişen Eskişehirspor atağında Semih'in pasında zeza sahasının hemen dışından Erkan'ın sert şutunda kaleci topa sahip oldu.

69. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Andreas, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

84. dakikada Bilal Aziz'in kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

90. dakikada Bilal Aziz'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bruno Mezenga şık bir vuruşla skoru eşitledi. 1-1

Stat: Yeni Eskişehir Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Deniz Turgut, Seyfettin Ünal

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar (Halil Öner dk. 78), Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Francis Ofoedu, Kaan Kanak (Bilal Aziz dk. 37), Hasan Ayaroğlu (Semih Şentürk dk. 64), Jerry Akaminko, Semih Güler, Bruno Mezenga

Ümraniyespor: Burak Öğür, Billy, Timur Temeltaş, Andreas, Serdar Öbayraktar (Tarık Tekdal dk. 85), İbrahim Akdağ, Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Henrique Silva (Bahadır Taşdelen dk. 82), Merthan Açıl, Emircan Altıntaş (Armel Drole dk. 65)

Goller: Andreas (dk. 69) (Ümraniyespor), Bruno Mezenga (dk. 90) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Erkan Zengin (dk. 88) (Eskişehirspor), Seyfettin Sedef (dk. 88) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Aykut Akgün, Bruno Mezenga, Bilal Aziz (Eskişehirspor), Billy, Oğuz Ceylan, Serdar Özbayraktar, Abdulkadir (Ümraniyespor)