Eskişehirspor taraftarına kavuştu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, cezalı olduğu 2 mücadelenin ardından bu sezon iç sahada ilk seyircili maçına çıktı.

TFF 1. Lig Play-off finalindeki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor, iç sahadaki Elazığspor ve Denizlispor mücadelelerinde seyircisinden yoksun kalmıştı. Eskişehirspor, 5. haftada oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasıyla, uzun süredir ayrı kaldığı taraftarına kavuştu.

Maçtan saatler önce stadyuma gelen taraftarlar, kısa sürede tribünleri doldururken, coşkuyla desteklediği takım oyuncularını tek tek tribüne çağırdı.

Ligde kötü günler geçiren Eskişehir temsilcisinde taraftarlar, maçın başından sonuna kadar hiç susmayarak takımlarına büyük destek verdi. Az sayıda Ümraniyespor taraftarı da karşılaşmayı takip etti. Göztepe taraftarıyla buluştu 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, nihayet evinde taraftarıyla buluştu. Cezası nedeniyle ilk iki iç saha maçını seyircisinden mahrum bir şekilde oynayan Göz Göz, Gençlerbirliği maçıyla taraftarına kavuştu. İlgili Haberi Oku