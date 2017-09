Danimarka Erkek Milli Takımı’ndan kadın futbolculara destek: Bizden alın, onlara verin

Danimarka Futbol Federasyonu’yla (DBU) eşit primle ilgili görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından geçen hafta Danimarka Milli Takımı kampına katılmayan kadın futbolcular, Hollanda’ya karşı oynanacak hazırlık maçının da iptal olmasına sebep oldu.

Danimarka Kadın Milli Takımı’nın greve gitmesinin ardından Danimarka Erkek Milli Takımı ise bir açıklama yayınlayarak, meslektaşlarının ‘sırf kadın oldukları’ için daha az hakka sahip olmaması gerektiğini vurguladı.

Great gesture by the Danish male soccer team to secure the same rights for the female team, yet rejected by the Dani…https://t.co/mKHzu4n3Zf

— johndpreece (@johndpreece) 18 Eylül 2017