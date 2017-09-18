Danimarka Erkek Milli Takımı’ndan kadın futbolculara destek: Bizden alın, onlara verin

Danimarka Kadın Milli Takımı'nın, geçen hafta Hollanda'yla kritik maç öncesi greve gitmesinin ardından erkekler takımı, yıllık bonuslarından 500.000 Danimarka kronu kesilmesini ve kadınların takımına verilmesini teklif etti.

Danimarka Futbol Federasyonu’yla (DBU) eşit primle ilgili görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından geçen hafta Danimarka Milli Takımı kampına katılmayan kadın futbolcular, Hollanda’ya karşı oynanacak hazırlık maçının da iptal olmasına sebep oldu.

Danimarka Kadın Milli Takımı’nın greve gitmesinin ardından Danimarka Erkek Milli Takımı ise bir açıklama yayınlayarak, meslektaşlarının ‘sırf kadın oldukları’ için daha az hakka sahip olmaması gerektiğini vurguladı.

Great gesture by the Danish male soccer team to secure the same rights for the female team, yet rejected by the Dani…https://t.co/mKHzu4n3Zf — johndpreece (@johndpreece) 18 Eylül 2017

Oyuncuların yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kadınlar, kadın oldukları için bizden daha düşük haklara sahip olmamalı. Bu yüzden biz yıllık kazancımızdan 500.000 Danimarka kronu azaltılmasını ve DBU’nun bunu, bizimle eşit haklara sahip olarak kadın takım oyuncularına vermesini teklif ediyoruz.

Biz milli takımlarız, birbirimizin arkasında durur ve birbirimiz için sorumluluk alırız. Şimdi, DBU da sorumluluklarını yerine getirmeli. Bizim getirdiğimiz teklifle bu anlaşmayı yapmalarını sağlayacak her türlü şansı onlara veriyoruz.”

DBU İletişim Müdürü Jakob Hoyer, BBC Sport’a yaptığı açıklamada, “Erkeklerin yaptığı çok olumlu bir hareket fakat müzakerelerin bir parçası değil” dedi.

A great gesture. Denmark’s men’s football team have offered the women’s side £60,000 a year.https://t.co/L53JN2l3fE pic.twitter.com/dXsS5BVgfU — BBC Sport (@BBCSport) 17 Eylül 2017

MÜZAKERELER 9 AYDIR SÜRÜYOR

Prim yönetmeliğinin düzenlenmesini isteyen kadın milli takımı, eşit muameleyi garanti altına alan bir toplu sözleşme imzalamak istiyor.

9 aydır süren müzakerelerin, takımın DBU ‘çalışanı’ olup olmadığına dair tartışmayı içerdiği belirtiliyor.

DBU’nun teklif ettiği ve kadın milli takımının ‘çalışan’ olarak gözükmediğini içeren yeni anlaşmaya, Futbolcular Derneği karşı çıkıyor.

Takım bu teklifi kabul etmezken, karşılığında erkek takımından gelen teklif de dahil olmak üzere 2 yeni teklif sunulduğu belirtiliyor.