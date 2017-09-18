Cenk Tosun: Caner Erkin’in bizim takımda olması benim için bulunmamış bir fırsat

Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun, Atiker Konyaspor maçından sonra konuştu. Cenk Tosun, 'Caner'in bizim takımda olması benim için fırsat' dedi.

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, 2-0 kazandıkları Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı;

“Maça çok iyi başladık. Caner’in bizim takımda olması benim için bulunmamış bir fırsat. Çok güzel bir orta kesti, ben de iyi buluştum topla. Daha farklı yenebileceğimiz bir maçtı.”

“Her zaman kendime yeni hedefler koyuyorum. Bu sene de yeni hedefler koydum ve daha fazla çalıştım. Sezon başı kampını iyi geçirdim. O yüzden kendimi güçlü hissediyorum. Gün geçtikçe tecrübeleniyorum.”

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