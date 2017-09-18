Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya süper hediye!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı’ya jestleri bitmiyor. Caner bu sefer de eşine 2,5 milyon TL'lik araba aldı.

Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya lüks jest… Caner, ülkemizde Mustafa Ceceli ve Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’da bulunan James Bond’un efsane otomobili Aston Martin DB11’i eşi Şükran Ovalı’ya hediye etti. Beşiktaş’ta top koşturan Erkin bu özel araç için de kesenin ağzını açtı.

ARACA ÖZEL PLAKA

Lüks aracın içine ekstra donanım ekleyen futbolcunun hediyesinin fiyatının yaklaşık 650 bin euro (2,5 milyon TL) değerinde olduğu öğrenildi. Aracın plakasını özel yaptıran Erkin, ‘RAN’ yaptırarak garajındaki araçların plaka geleneğini bozmadı. Ovalı’nın ise hediye karşısında bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.

Caner Erkin, oğlu Çınar’ın annesi ve eski eşi Asena Atalay’a da 2 milyon TL’ye fıstık yeşili Lamborghini alarak gündeme gelmişti.