‘Bu adamı Arsenal’den gönderin!’ Kulübede gülen Sanchez’e büyük tepki

Arsenal'deki geleceği yılan hikayesine dönen Şilili yıldız Alexis Sanchez, Chelsea maçındaki bir hareketi nedeniyle hedef tahtasına oturdu.

SKOR DIŞ HABERLER / Premier Lig’de haftanın maçında Chelsea-Arsenal Stanford Bridge’de golsüz berabere kaldı. Arsenal’in Fransız golcüsü Alexandre Lacazette çok uygun bir pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı. Golün kaçtığı anda pozisyonu yedek kulübesinden izleyen Sanchez’in gülerkenki görüntüsü ise kameralara yansıdı.

Arsenal taraftarları kaçan mutlak gol karşısında kahkahasını tutamayan Sanchez’e sosyal medya üzerinden çok büyük tepki gösterdi:

– “Lacazette kaçırıyor, Alexis Sanchez gülüyor. Bu adamı Arsenal’den gönderin!”

– “Alexis Sanchez’in güldüğünü görmek güzel. Şimdi hazırlan ve burayı terk lütfen.”

– “Sanchez neden gülüyor anlamadım, oynamak istemeyen yerine isteyeni tercih ederim.”

– “Alexis Sanchez’in oynamadığına seviniyorum. Kulüp onun umrunda değil.”

Minik taraftar Arsenal-Köln maçına holiganlar nedeniyle giremedi Arsenal ile Köln arasında oynanan Avrupa Ligi maçında binlerce konuk takım taraftarı, maça giremeyeceklerini bile bile stadyumun önüne kadar geldi. Biletsiz stadyuma girmeye çalışan holiganlar, hem maçın 1 saat geç başlamasına hem de çocuklu ailelerin evlerine geri dönmesine neden oldu. 8 yaşındaki bir Arsenal taraftarının da ilk maç hayali, holiganlar nedeniyle başka bahara ertelendi. İlgili Haberi Oku

Maçın 66’ıncı dakikasında Sanchez, Lacazette’in yerine oyuna girdi ve oyundan çıkan takım arkadaşını sırtına vurarak tebrik etti.

Sanchez hazırlık kampına geç katılmış ve Manchester City tarafından transfer edilmek istenmişti. Arsenal ile sözleşmesini uzatmayan Sanchez, bu kararını değiştirmezse yıl sonunda serbest kalacak.