Beşiktaş’ın resmi Twitter hesabından tepki çeken paylaşım

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Atiker Konyaspor’u konuk ettiği mücadelede siyah-beyazlıların skoru 2-0’a getirdiği golden sonra Beşiktaş’ın resmi Twitter hesabının yaptığı paylaşım sosyal medyada gündemi oluşturdu.
Beşiktaş resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşım, kısa süre sonra silindi pic.twitter.com/fjxNnlLMUf
— SKOR (@SozcuSkor) 18 Eylül 2017
Yapılan paylaşımda yer alan “QUARESMA KONYASPORLARIN İÇİNDEN GEÇİP GOLÜNÜ ATTI” ifadesi tepkiyle karşılanırken kısa bir süre sonra Beşiktaş’ın Twitter hesabı yapılan paylaşımı sildi.
Konyaspor ise maç sonunda Twitter’dan yaptığı ‘Tebrikler efendi Beşiktaş” paylaşımıyla Beşiktaş’a imalı bir tepkide bulundu.
Tebrikler Efendi @Besiktas pic.twitter.com/Kd8rldffN0
— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 18 Eylül 2017
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın o paylaşımı yapan şahsın işine son verdiği iddia ediliyor.