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Beşiktaş – RB Leipzig maçının biletleri satışa çıkıyor, fiyatları belli oldu

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta oynayacağı RP Leipzig maçının bilet fiyatları belli oldu.
17:4518 Eylül 2017
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Beşiktaş – RB Leipzig maçının biletleri satışa çıkıyor, fiyatları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda 26 Eylül Salı günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş – RB Leipzig mücadelesinin biletleri satışa çıkıyor.

Süper Lig ve Kupa maçlarına özel kombine karta sahip olanlar için 19 Eylül’de satışa çıkacak biletler, 21 Eylül Perşembe saat 17.00’de genel satışa sunulacak.

18 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş bilet fiyatları açıklandı İlgili Haberi Oku

21.45’te başlayacak olan maçın bilet fiyatları şu şekilde;

Kategori 1: 450TL

Kategori 2: 400TL

Kategori 3: 350TL

Kategori 4: 325TL

Kategori 5: 300TL

Kategori 6: 275TL

Kategori 7: 160TL

Kategori 8: 150TL

VIP: 800TL

1903 A-E BLOK: 800TL

1903 B – D BLOK: 850TL

1903 C BLOK: 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.

Etiketler
beşiktaş RP Leipzig
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