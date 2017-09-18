Beşiktaş o karardan vazgeçti! 50 milyon TL…

Beşiktaş Yönetimi, Kadın Basketbol, Erkek Voleybol ve bazı amatör şubeleri kapatma fikrinden caydı. 50 milyon liralık bir tasarruf paketi hazırlandı. Futbol takımının başarısı da sıkıntıları azalttı.

Beşiktaş’ta yaz aylarında, ‘Gelirleri, giderleri karşılamadığı' gerekçesiyle kapatılmak istenen amatör şubeler hakkında son karar verildi. Beşiktaş Yönetimi, Kadın Basketbol, Erkek Voleybol ve bazı diğer amatör şubeleri kapatma kararından vazgeçti. Yönetim, amatör şubelerin masraflarını karşılamak içinse 50 milyon TL'lik bir tasarruf paketi hazırladı. Bu paketin uygulamaya konması içinse yarın yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında üyelerin son onayı vermesi gerekiyor. Yönetim, tasarruf paketinden önce kadroda şans bulamayan futbolcuları gönderip, diğer şubelere kaynak yaratmak istemiş, kısmen başarılı olmuştu.

POTADA BÜTÇE ARTTI!

Akşam’ın haberine göre; Yönetim, kullanılmayan futbolculardan Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'i yollayamasa da Pedro Franco ile Aleksander Milosevic'i gönderince, elini biraz rahatlattı. Ayrıca futbol takımının lige iyi başlaması, Devler Ligi'nde de Porto'yu devirmesi, kısacası işlerin iyi gitmesi maddi gelirin artacağını düşündürdü. Tüm gelir ve giderleri göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlı yönetim, Erkek Basketbol Takımı'nın bütçesini de artırmak için hamle yaptı. Yönetimin, hem Avrupa'da hem de ligde başarı beklediği Erkek Basketbol Takımı'na ekstra kaynak yarattığı öğrenildi.

AVRUPA'DAN ‘DEV' GELİR

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınca 13 milyon euro, yayın gelirinden de 22 milyon euro olmak üzere toplam 35 milyon euroyu kasasına koymuştu. Siyah-Beyazlılar, Porto galibiyetiyle 1.5 milyon euroluk bir para kazandı. Maçlarda alacağı 1 puandan ise 750 bin euro kazanacak olan Kara Kartal, gruptan çıkmak için 10 ila 12 puan toplama hedefi koydu. Beşiktaş, bir üst tura geçtiği takdirde 6 milyon euro daha gelir elde edecek. Yönetim, Devler Ligi'nin futbol takımının giderlerini karşılamasının yanında amatör şubelere de katkıda bulunacağını ön görüyor.